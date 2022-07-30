30 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze'si Pelin Akil: Çok gururluyum

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze'si Pelin Akil: Çok gururluyum

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.07.2022
ABONE OL
‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil: Çok gururluyum

ATV’nin merakla beklenen dizisi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’da Firuze rolüne hayat veren Pelin Akil, "Böyle bir yapımda olduğum için gururluyum" dedi. Altan da eşinin böyle önemli bir projede yer almasından dolayı gururlu olduğunu söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA