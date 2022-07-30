Hande Ataizi'nin 'bedava' ısrarı otelleri bezdirdi
Sanat dünyasının en tutumlu isimlerinden olan Hande Ataizi’nin Bodrum ve Çeşme’deki lüks otellerde bedava kalmak için sürekli ısrarda bulunduğu ve otel yetkililerini bezdirdiği iddia ediliyor.
Magazin dünyasının en tutumlu isimlerinden Hande Ataizi de modaya uydu! Son dönemde özellikle sosyal medya fenomenleri ile bazı ünlüler, "Reklam karşılığı bedava tatil" istekleriyle lüks otel yetkililerini canından bezdirir oldu.
İddiaya göre bu isimlerden biri de Ataizi'ydi. Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile bedava tatil yapmak için Çeşme ile Bodrum'daki lüks otelleri gözüne kestiren güzel oyuncu, ısrarıyla yetkilileri bunalttı.
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