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Usta müzisyen İlhan İrem’in vasiyeti ortaya çıktı! Eşi 3 isteğini açıkladı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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Usta müzisyen İlhan İrem’in vasiyeti ortaya çıktı! Eşi 3 isteğini açıkladı

Türk pop müziğinin efsane ismi İlhan İrem böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haber sevenlerini yasa boğarken eşi Hansu İrem sanatçının 3 vasiyeti olduğunu açıkladı.

Anlasana, Sürgün Gibi Masallarda ve Olanlar Olmuş gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla tanınan İlhan İrem, uzun süredir böbrek hastalığıyla mücadele ediyordu. Diyalize bağlanan 67 yaşındaki başarılı sanatçı, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 VASİYETİNİ AÇIKLADI

Eşinin ölümüyle yıkılan Hansu İrem ise Magazin Sortie'ye yaptığı açıklamada sanatçının vasiyetini açıkladı.

Başarılı ismin 3 vasiyeti olduğunu söyleyen İrem, "Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmekti" dedi.

UNUTULMAZ ESERLER BIRAKTI

'Yazık Oldu Yarınlara', 'Boşver Arkadaş', 'Anlasana', 'İşte Hayat' , 'Konuşamıyorum', 'Olanlar Olmuş', 'Sürgün Gibi Masallarda', 'Ben Değilim' gibi pek çok ölümsüz esere imza atan İlhan İrem, 44 yıl boyunca bestelerini kendinden başkalarının seslendirmesine, filmlerde, reklamlarda kullanılmasına izin vermemişti.

İlhan İrem, 2017 yılımda artık uygun koşullarda eserlerinin seslendirilebileceğini açıklamıştı.

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