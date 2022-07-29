Cansu Dere kazancını oraya yatırdı! 5 milyon TL'yi gözden çıkardı
Gayrimenkul almaktan kaçınan Cansu Dere’nin kazancını sanat eserlerine yatırdığı ortaya çıktı. Evinde 50’nin üzerinde sanat eseri olan güzel oyuncu, konuşulanlara göre bunun için de 5 milyon TL’yi gözden çıkardı.
Son dönemin en popüler isimlerinden Cansu Dere, tam bir sanat aşığı çıktı...
Rol aldığı projeler ve reklam anlaşmalarından yüklü miktarda gelir elde eden güzel oyuncu, kazancını birçok ünlü gibi gayrimenkule yatırmayı tercih etmedi.
Hala kiralık bir evde oturan Cansu Dere, birikimiyle sanat eserleri alıyor.
İNTERNETTEN SERGİLERE KATILIYOR
Özellikle pandemi döneminde internet üzerinden düzenlenen sergi ve açık artırmalara katılan ünlü oyuncunun, evinde 50'nin üzerinde sanat eseri bulunuyor.
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