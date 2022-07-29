29 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İlhan İrem’in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! "Ansiklopedinin yarısı gitti"

İlhan İrem’in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! "Ansiklopedinin yarısı gitti"

Türk pop müziğinin usta isimi İlhan İrem'in dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İrem'in ölümü sevenlerini yasa boğarken birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı. Şarkıcı Yeliz, "Koca bir devir, bir defter sayfası kapandı. Ansiklopedinin yarısı gitti" dedi. Müzisyen Fuat Güner de "Genç öldü. Türkiye'ye verecekleri vardı. Güzel bir konser yapacağını bekliyordum" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.07.2022 10:43
  • 1
  • 21
İlhan İrem’in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ansiklopedinin yarısı gitti

Türk müziğinin efsane ismi İlhan İrem 67 yaşında hayatını kaybetti. Usta müzisyenin ölümü sonra ünlü isimlerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
İlhan İrem’in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ansiklopedinin yarısı gitti

İlhan İrem'i anlatan şarkıcı Yeliz, "Meslek hayatına başladığı günden itibaren çok yakındık. İlk akşam yemeğime onunla çıkmıştım. Çok yakın arkadaş, dosttuk. İlişkimiz bambaşkaydı. Kimseyle telefonda görüşmezdi, biz devamlı görüşürdük. Negatifliğini kimsenin duymasını istemezdi. Koca yürekli adam diyordum ona. Mustafa Kemal Atatürk sanatçısıydı. Ülkesinin aşığıydı. Anlatmakla kelimeler yetmez. Hayata bakış açısı, yüreğinin kocamanlığı, şarkılarının sınırsız anlattığı duyguları hangi birini söyleyeyim ki. Koca bir devir, defter sayfası kapandı. Ansiklopedinin yarısı gitti" dedi.

  • 3
  • 21
İlhan İrem’in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ansiklopedinin yarısı gitti

"YAS TUTULSUN İSTEMEZDİ"

Gözyaşları içinde "İrem'i tanımayan gençler, tanıyıp da sadece şarkılarını bilen insanlar bence İlhan'ın kitaplarını okusunlar" diyen Yeliz, "Onun tek derdi umut dolu aydınlık yarınlardı. Yarım saat önce duyduğumda acı çöktü yüreğime. O böyle ağlansın, yas tutulsun istemezdi" diye konuştu.

  • 4
  • 21
İlhan İrem’in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ansiklopedinin yarısı gitti

"TÜRKİYE'YE VERECEKLERİ VARDI"

Müzisyen Fuat Güner de "Duyduğum zaman inanamadım. Güzel şarkılar yaptı. Ona çok bağlı bir seyirci kitlesi vardı. Kendi yolundan şaşmadı. Olması gerekeni yaşamaya çalıştı, kimseye taviz vermedi. Ben şok oldum, inanamadım. 3-4 ay evvel yurtdışındaydı. 'Ne zaman döneceksin' dedim 'İnşallah döneceğim' dedi. Bence genç öldü. Türkiye'ye verecekleri vardı. Güzel bir konser yapacağını bekliyordum. Kendi yolunda giden bir arkadaşımızdı. O kadar güzel parçaları vardı ki. Bir bir düşünüp yazardı. O sözlerle insanları etkilemişti. Yorumu çok özeldi. 5 bin kişilik salon şarkılarını ezbere söylüyordu. Bu tip sanatçılara sahip çıkılması lazım. Kolay yetişmiyor. Mazhar, 'Ne zaman konser vereceksin' dediğinde 'Çok zor' demiş. Gençler şimdi İlhan İrem'i anlayacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 21
İlhan İrem’in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ansiklopedinin yarısı gitti

Öte yandan İrem'in sanatçı dostları üzüntülerini sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle dile getirdi: