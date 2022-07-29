29 Temmuz 2022, Cuma
İlhan İrem’in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! "Ansiklopedinin yarısı gitti"
Türk pop müziğinin usta isimi İlhan İrem'in dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İrem'in ölümü sevenlerini yasa boğarken birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı. Şarkıcı Yeliz, "Koca bir devir, bir defter sayfası kapandı. Ansiklopedinin yarısı gitti" dedi. Müzisyen Fuat Güner de "Genç öldü. Türkiye'ye verecekleri vardı. Güzel bir konser yapacağını bekliyordum" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 29.07.2022 10:43
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