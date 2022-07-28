İlhan İrem öldü mü, neden öldü? İlhan İrem kimdir, hastalığı neydi? İşte sebebi...
İlhan İrem öldü mü, neden öldü? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzun zamandır gözlerden uzakta yaşayan müzisyen - söz yazarı İlhan İrem vefat etti. Gelen son dakika haberleri sonrasında ünlü isimin hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, İlhan İrem öldü mü, neden öldü? İlhan İrem kimdir, hastalığı neydi? İşte sebebi...
İlhan İrem öldü mü, neden öldü? İlhan İrem kimdir, hastalığı neydi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun zamandır gözlerden uzakta yaşayan müzisyen - söz yazarı İlhan İrem vefat etti. Gelen son dakika haberleri sonrasında ünlü isimin hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, İlhan İrem öldü mü, neden öldü? İlhan İrem kimdir, hastalığı neydi? İşte sebebi...
İLHAN İREM ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
Uzun zamandır gözlerden uzakta yaşayan müzisyen - söz yazarı İlhan İrem kaldırıldığı hastanede vefat etti..
İLHAN İREM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Asıl adı İlhan Aldatmaz olan usta sanatçı İlhan İrem, 1 Nisan 1955 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Ortaokulda solfej ve şan dersleri almaya başladı ancak müzik hayatına girmesi, 1969 yılında (14 yaşındayken) üst dönemler tarafından okul orkestrasına solist olarak seçilmesi ile oldu. 1970 yılında mensubu olduğu Meltemler Orkestrası, Liselerarası Müzik Yarışması'nda Marmara bölgesi birinciliği kazandı. Bu dönemde İstanbul'daki pek çok profesyonel müzik grubundan teklif aldı ancak 1972 yılına kadar Bursa'da kalmayı tercih etti. Aynı kadro ile 1972'ye kadar Bursa Çelik Palas Oteli'nde ve Uludağ diskolarında dans müziği şarkıcılığını sürdürdü.
70'li dönemde single plaklar ve romantik hit parçalar üretmiş, 1973 yılında kendi imkânları ile Diskotür firmasına yaptığı ilk 45'liği Birleşsin Bütün Eller - Bazen Neşe Bazen Keder ile beklediği başarıyı yakalayamadı. Plak firmasının bestelerini başka sanatçılara söyletme isteğini geri çevirdikten sonra yapmış olduğu ikinci 45'liği "Yazık Oldu Yarınlara - Haydi Sil Gözlerini" genç sanatçıyı bir anda Türkiye'deki en popüler sarkıcılardan biri yaptı. 1975 yılında yayınlanan üçüncü 45'liği "Anlasana" ile başarısını devam ettirdi.
1976 yılında ilk uzunçalar çalışması olan İlhan İrem 1973-1976 yayınlandı. "Havalar Nasıl", "İşte Hayat", "Son Selam", "Ayrılık Akşamı", "Sen Bilirsin", "Bal Ağızlım" gibi her yaptığı 45'lik liste başı oldu. 1973-1981 yılları arasında toplam 10 adet 45'liği yayınladı ve 1979 yılında yayınladığı senfonik yapıdaki Sevgiliye uzunçaları ile Esin Engin'in aranjörlüğünde ilk defa akademik bir çalışmayla müzik yaşamında yeni bir yola saptı. Sevgiliye albümünde ilk defa kendi yazdığı sözler dışında bir Nazım Hikmet şiiri olan "Hoşgeldin Kadınım"ı besteledi ve "Hoşgeldin" adı ile seslendirdi.
1981 yılında askerliğinde yaptığı bestelerden oluşan "Bezgin"i yayınladıktan sonra, 1983 yılında yedi yıllık bir çalışmanın ürünü olan 150 dakikalık senfonik rock üçleme, Pencere (1983), Köprü (1985), Ve Ötesi (1987) üç ayrı albüm halinde sırayla yayınlandı. Kesintisiz bir müzikal yapıdan oluşan rock senfoninin ilk albümü olan Pencere yayınlandığı 1983 yılında Altın Plak ödülü aldı. "Pencere", İlhan İrem'in "Koridor" ve "Seni Seviyorum" albümleri ile birlikte pek çok kez "Bütün Zamanların En İyi Albümü" seçildi.
1984 yılında Türkiye'yi Bulgaristan'da düzenlenen Altın Orfe Yarışması'nda temsil etti. Gazeteciler Özel Ödülü'nü kazandı.
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