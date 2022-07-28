Ünlü oyuncu Ecem Koyunlu’dan 400 taciz şikayeti
Oyuncu ve şarkıcı Ecem Koyunlu savcılığa 400’e yakın sayıda suç duyurusunda bulundu. Sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli fotoğraf ve mesajlar nedeniyle mahkemenin yolunu tutan Koyunlu’nun şikayeti sonrası tacizde bulunan bir şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Oyuncu ve şarkıcı Ecem Koyunlu (27) sosyal medya üzerinden yüzlerce kişinin kendisine cinsel taciz içerikli fotoğraflar ve konuşmalarda bulunduğunu ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Arka Sokaklar isimli dizide aldığı küçük rollerle oyunculuk hayatına giren Ecem Koyunlu'nun takipçileriyle başı derde girdi. Paylaştığı fotoğrafların ardından kendisine sık sık taciz içerikli mesajlar ve fotoğraflar gönderildiğini iddia eden Koyunlu sorumlularının cezalandırılmasını istedi.
400'E YAKIN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Ecem Koyunlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurularının neredeyse 400'e yakın olduğu ortaya çıkarken, şikâyete konu bir tacizde sosyal medya kullanıcısının taciz içerikli mesajlar attığını, bu mesajlara cevap vermemesine rağmen eylemin sıklıkla devam ettiği belirtildi. Dilekçesinde söz konusu içeriklerden dolayı psikolojik rahatsızlık duyduğunu anlatan Koyunlu her sosyal medya platformunda aynı durumla karşılaştığını söyledi.
CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLAR
Bir sosyal medya kullanıcısının kendisine mesaj yoluyla cinsel organ ve cinsel içerikli fotoğraflar attığını söyleyen Koyunlu dilekçede, 'Facebook üzerinden mesaj yoluyla çıplak kadın ve cinsel organ fotoğrafları gönderildi. Fotoğraflar üzerinden tacize maruz kaldım' şeklinde konuştu. Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
SUÇUNU KABUL ETTİ
Savcılık soruşturma kapsamında oyuncuya gönderilen fotoğrafları inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde fotoğrafların cinsel taciz içerikli olduğu belirlendi. Fotoğrafları attığı belirlenen şüpheli Mehmet V.'nin ifadesine başvuruldu. Şüpheli söz konusu cinsel içerikli fotoğrafların kendisi tarafından gönderildiği itiraf ederek pişman olduğunu dile getirdi.
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