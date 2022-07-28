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Orhan Gencebay hayranlarını korkuttu! Az kalsın parmağı kopuyordu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.07.2022
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Orhan Gencebay hayranlarını korkuttu! Az kalsın parmağı kopuyordu

Usta sanatçı Orhan Gencebay, hayranlarını korkuttu. 77 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da talihsiz bir kaza geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay'ın az kalsın parmağı kopuyordu. İşte haberin ayrıntıları...

77 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da talihsiz bir kaza geçirdi.

11 DİKİŞ ATILDI

Şezlongu açmaya çalışırken sol elinin işaret parmağını sakatlayan ünlü sanatçı, yaşadığı kazayla ilgili şöyle konuştu:

"Apar topar hastaneye gittim. Bir cerrah için elleri ne kadar kıymetliyse bir müzisyen için de öyle. Saz çalarken sol elimi kullanıyorum. İşaret parmağımı kaybetseydim müzik yaşamım zora girerdi. Parmağıma 11 dikiş atıldı. Ucunda da ufak bir kırık var."

Orhan Gencebay, "On gün sonra parmağımdaki atel çıkacak. Stüdyo çalışmalarımdan hemen sonra bunu yaşadım. Ama oğlumun dediği gibi nazar bize ne yazar. Allah beterinden korusun" dedi.

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