Latif Doğan’ı yıkan ölüm! Acı haberi böyle duyurdu
Ünlü türkücü Latif Doğan annesinin ölümüyle yıkıldı! Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Ayşe Doğan vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından veren Latif Doğan, "Anamız hakkın rahmetine kavuştu. Cenazesi yarın kaldırılacak" dedi.
Ünlü türkücü Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ayşe Doğan hayatını kaybetti.
Anne acısıyla sarsılan türkücü Latif Doğan kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu: "Anamız Ayşe Doğan hakkın rahmetine kavuştu.
29 Temmuz Cuma günü öğlen namazında Besni Tuğsuzlar Camii'nden kaldırılacaktır.
Rahatsızlığı boyunca tüm imkanlarını kullanan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarına, ziyaret eden arayan ve sosyal medyadan yazan tüm dostlara sonsuz teşekkürler. Doğan Ailesi"
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