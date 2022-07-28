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Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan sevgilisiyle yakalandı! 'Alışamadı böyle ilgiye'

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.07.2022
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Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan sevgilisiyle yakalandı! ’Alışamadı böyle ilgiye’

Serdar Ortaç’ın eski eşi İrlanda’ı Chloe Loughnan, yeni sevgilisiyle İstanbul'a geldi. Fergus isimli mimar sevgilisiyle İstanbul tatiline devam eden Loughnan objektiflere mutluluk pozu verdiler.

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