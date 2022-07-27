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Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 lise kayıtları ne zaman bitiyor?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2022
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Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 lise kayıtları ne zaman bitiyor?

Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla düzenlenen LGS tercih sonuçları açıklandı. Şimdi ise gözler lise kayıtları tarihleri açıklamasına çevrildi. İstedikleri lisede eğitim almak için gerekli evraklarını tamamlamaya çalışan öğrenciler detayları merak ediyor. Peki, Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 lise kayıtları ne zaman bitiyor?

Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 lise kayıtları ne zaman bitiyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS tercih sonuçlarına göre bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler için nakil işlemleri devam ederken bir yandan da lise kayıtları süreci merak ediliyor. Peki, Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 lise kayıtları ne zaman bitiyor?

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

LGS tercih sonuçlarının 25 Temmuz'da açıklanmasının ardından, lise kayıtlarının başlayacağı tarih MEB tarafından ilan edilecek.

Lise kayıtları LGS tercih sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak.

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişiklik gösterse de genellikle istenen belgeler şöyle oluyor:

Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)

Ortaöğretim Öğrenim Belgesi

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf

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