Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 lise kayıtları ne zaman bitiyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS tercih sonuçlarına göre bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler için nakil işlemleri devam ederken bir yandan da lise kayıtları süreci merak ediliyor. Peki, Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 lise kayıtları ne zaman bitiyor?