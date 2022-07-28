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Can Yaman’ın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Gönlünü o sarışına kaptırdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.07.2022
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Can Yaman’ın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Gönlünü o sarışına kaptırdı

Can Yaman’ın yeni sevgilisi ortaya çıktı. Spor spikeri Diletta Leotta ile evliliğin eşinden dönen oyuncu gönlünü yine bir İtalya'na kaptırdı. 32 yaşındaki Francesca Del Fa isimli sarışın İtalyan oyuncuyla birliktelik yaşadığı öğrenildi. İtalya’daki manşetlere çıkan ikili, Sardunya Adası’ndaki bir festivalde tanışıp samimiyeti ilerletti.

Türkiye'deki şöhretini İtalya'ya taşıyan Can Yaman, aşk hayatıyla yine manşetlerde...

İtalyan spiker Diletta Leotta ile beraberliği aylar önce sona eren yakışıklı oyuncunun adı, son günlerde bir başka İtalyan güzelle anılıyor.

Sardunya Adası'ndaki bir festivale katılan 32 yaşındaki yıldız oyuncu, İtalyan basınına göre burada ünlü oyuncu Francesca Del Fa ile yakınlaştı.

KORUMASIZ ADIM ATMIYOR
İkili, festival sonrasında baş başa görüntüler verdi ve birbirlerini sosyal medyada takibe aldı.

Bu arada Can Yaman, evinin kapısına kadar gelen bazı saplantılı hayranları yüzünden kendisine iki yakın koruma tuttu.

Francesca Del Fa, İtalya'nın en ünlü televizyon yıldızlarından.

Diletta Leotta ile Can Yaman, evliliğin eşiğinden dönmüştü.

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