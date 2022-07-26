Oyuncu Sibel Turnagöl’ün eşi Mehmet Çelik mahkemeye koştu! 828 milyon dolandırıldı

828 MİLYONLUK ARSA

Mehmet Çelik şirketin tüm hukuk işlerini avukat Nijad Bilge Ülgen'e verdi. Bu süreç içerisinde Çelik'e ait olan piyasa değeri 46 milyon euro (828 milyon lira) olan bir arsanın imar durumuyla ilgili hukuki süreç yürütüldü. İddiaya göre, belediye ile yürütülen süreçte gerekli çalışma yapılmadığı gerekçesiyle 12 bin metrekarelik alan yerine 5 bin metrekarelik bir alan imara açıldı. Yine iddiaya göre Mehmet Çelik'in avukatı Nijad Bilge Ülgen bu duruma itiraz yapmadığı için Çelik zarar etti.

KURAN YAPI ARSAYA BİNA DİKMEK İÇİN TALİP OLDU

İtirazın yapılmamasının ardından bu kez Mehmet Çelik'in yanına Nijad Bilge Ülgen'in annesi Avukat Saniye Ülgen gelerek iddiaya göre, kendisine derhal bir yapı inşaat firması bulması gerektiğini ve bu arsayı bu şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Konuşmanın ardından, Mehmet Çelik'i Kuran Yapı yetkilisi Hüseyin Kuran bularak arsaya kat karşılığı inşaat yapmak istediği yönünde teklifte bulundu. Çelik ise şirketin araştırılması için Saniye Ülgen'e söyledi.