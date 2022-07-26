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Sertab Erener'in koronavirüs testi pozitif çıktı! Konser ileri bir tarihe ertelendi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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Sertab Erener’in koronavirüs testi pozitif çıktı! Konser ileri bir tarihe ertelendi

Beşiktaş Kültür Merkezi tarafından yapılan açıklamada Şarkıcı Sertab Erener'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Erener'in yarın akşam Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenleyeceği konser de ileri bir tarihe ertelendi.

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