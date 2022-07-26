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Nusret'e büyük şok! Mikanos'taki restoranı mühürlendi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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Nusret’e büyük şok! Mikanos’taki restoranı mühürlendi

Ünlü işletmeci Nusret’in Mikanos’taki restoranı, 25 bin Euro’luk faturaya makbuz kesmediği gerekçesiyle iki gün mühürlendi. Nusret'in yine Mikanos'taki restoranı yine aynı gerekçeyle 2019 yılında iki gün mühürlenmişti.

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