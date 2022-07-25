Burcu Esmersoy gönülleri fethetti! Görme kaybı olan köpeği...
Burcu Esmersoy, hayvan sevgisiyle bir kez daha gönülleri fethetti. Görme kaybı olan terk edilmiş bir köpeği Amasya’dan İstanbul’a getirten Esmersoy, tüm tedavisini yaptırıp köpeği diğer üç köpeğiyle yaşadığı evine yerleştirdi.
Sürekli "Satın alma sahiplen" çağrısı yapan Burcu Esmersoy, sözünde durdu.
Evinde üç köpeğiyle beraber yaşayan güzel sunucu, bu kez Amasya'da terk edilmiş bir cana yuva oldu.
Önceki gün Amasya'dan görüp İstanbul'a getirttiği beyaz köpeğiyle fotoğrafını paylaşan Burcu Esmersoy, şöyle dedi:
BİRÇOK SAĞLIK SORUNU VAR
"Bu güzel çocuk, Amasya'dan geldi. Tüm kontrolleri yapıldı. Sag gözde retina ayrılması, solda lens lüksasyonu ve görüş kaybı var. Önemli sorun kalbinde. Ayrıca böbrek hasarı, anemi, çesitli enfeksiyon ve birkaç sorunu daha var ama hayatımda gördüğüm en güçlü, en uysal, en tatlı şey olabilir bu bebek. Biliyorum her şey düzelecek. Ve tabi Bia, Luna, Thor da artık onun gözleri olacaklar."
TEDBİRLİ ÇİFT
Burcu Esmersoy, önceki gün yakında evleneceği yazılımcı Nazım Akmandil ile İstinye'deydi.
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