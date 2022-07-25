Burcu Esmersoy gönülleri fethetti! Görme kaybı olan köpeği...







BİRÇOK SAĞLIK SORUNU VAR

"Bu güzel çocuk, Amasya'dan geldi. Tüm kontrolleri yapıldı. Sag gözde retina ayrılması, solda lens lüksasyonu ve görüş kaybı var. Önemli sorun kalbinde. Ayrıca böbrek hasarı, anemi, çesitli enfeksiyon ve birkaç sorunu daha var ama hayatımda gördüğüm en güçlü, en uysal, en tatlı şey olabilir bu bebek. Biliyorum her şey düzelecek. Ve tabi Bia, Luna, Thor da artık onun gözleri olacaklar."