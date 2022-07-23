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“Aşka kapım kapalı” diyen Selin Şekerci fena yakalandı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.07.2022
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“Aşka kapım kapalı” diyen Selin Şekerci fena yakalandı

Kısa süre önce “Aşka kapım kapalı” diyen Selin Şekerci, dediğini çabuk unuttu. Güzel oyuncu, önceki gün işletmeci aşkı Osman Yalın ile Nişantaşı’nda el eleydi.

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Aşka kapılarımı kapattım" diyen oyuncu Selin Şekerci, tövbesini çabuk bozdu.



Güzel oyuncu, önceki akşam yeni sevgilisi Osman Yalın ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.



Sevgilisine ait olan kafede vakit geçiren çift, daha sonra bir kozmetik mağazasına girdi.



KISA SÜRELİ ŞOK
Yeni sevgililer, bir süre mağazada kaldıktan sonra çıkışta basın mensuplarını görünce kısa süreli şok yaşadı.



El ele gezen ikili, kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermezken Selin Şekerci, bir muhabirin "Aşkı Osman Bey'demi buldunuz?" sorusu karşısında kendisini gülmekten alamadı.

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