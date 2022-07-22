CZN Burak’a ne oldu? CZN Burak hasta mı, nasıl zayıfladı? CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl?

CZN Burak'a ne oldu, hasta mı? Ünlü aşçı CZN Burak'ın kilo verdiği görüntülerin paylaşılmasının ardından, internet üzerinde bazı sorular araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl ameliyat geçiren ve sevenlerini korkutan CZN Burak'ın hasta olup olmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Aşçı CZN Burak hasta mı, nasıl zayıfladı? CZN Burak'a ne oldu? CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl? soruları internette en çok araştırılanlar arasında ye aldı. İşte cevaplar...

Ünlü aşçı CZN Burak, sosyal medyada sıklıkla paylaşılan "CZN Burak hasta mı?" gibi sorulara ilişkin geçtiğimiz aylarda paylaşım yapmış ve "Lütfen asılsız haberlere paylaşımlara itibar etmeyiniz" demişti.