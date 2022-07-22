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Ehliyetine el konulan ünlü manken Ece Sükan direksiyon başında yakalandı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.07.2022 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
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Ehliyetine el konulan ünlü manken Ece Sükan direksiyon başında yakalandı

Geçen aylarda ehliyetine 2 seneliğine el konulan eski manken Ece Sükan, Bebek’te direksiyon başında yakalandı. Muhabirlere öfkelenen Ece Sükan, otomobilden inip valeyi çağırdı.

Ece Sükan geçen aylarda Etiler'de polis kontrolüne takılmış, alkolmetreye üflememek için zorluk çıkardı. Daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanan Ece Sükan'ın ehliyetine 2 seneliğine el konulmuştu.

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ GÖRÜNCE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Ünlü isim önceki gün Bebek'te bir mekân çıkışı görüntülendi. Valenin getirdiği aracının sürücü koltuğuna oturan Sükan, o sırada görüntülendiğini fark edince büyük şaşkınlık yaşadı.

Ece Sükan önce sürücü koltuğuna oturdu.

"BİZİ GÖRMESEYDİNİZ EHLİYETSİZ OLMANIZA RAĞMEN ARACINIZI KULLANACAK MIYDINIZ?"

Panikle araçtan inip valeyi çağıran Ece Sükan, "Bizi görmeseydiniz ehliyetsiz olmanıza rağmen aracınızı kullanacak mıydınız?" sorusunu "Hastayım, konuşmayacağım" diyerek yanıtsız bıraktı.

"ÇOK AKILLISINIZ GALİBA"

Sorunun tekrarlamasına sinirlenen Sükan, "Siz çok akıllısınız galiba" diyerek tepki gösterdi. Yan koltuğa geçen ünlü Manken, direksiyonu valeye bıraktı.

Ünlü manken yan koltuğa geçmek zorunda kaldı.

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