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Didem Sarı ile İzzet Antebi birbirine girdi! Tuvana Türkay eski eşi kızdırdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.07.2022
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Didem Sarı ile İzzet Antebi birbirine girdi! Tuvana Türkay eski eşi kızdırdı

12 yıllık evliliklerini kısa süre önce sonlandıran İzzet Antebi ve Didem Sarı birbirine girdi. Antebi’nin “Bana sosyal medyadan hakaret ediyor” dediği Didem Sarı’nın Tuvana Türkay’ı da taciz ettiği iddia edildi. Sarı, iddiaya göre her paylaşımını beğendiği Türkay’a sürekli hakaret içerikli mesajlar atıyor.

Tam 12 yıl süren evliliklerini Mayıs'ta noktalayan Didem Sarı ile İzzet Antebi, kanlı bıçaklı oldu...

Antebi'nin "Sevgilisi beni darp etti. Kendisi de beni sosyal medya paylaşımlarıyla kışkırtıp bana hakaret ediyor" dediği Sarı'nın Tuvana Türkay'ı da Instagram'dan taciz ettiği iddia edildi.

ŞİMDİLİK SUSUYOR
Antebi'nin aşk yaşadığı güzel oyuncunun Instagram'da paylaştığı her kareyi beğenen Sarı, iddiaya göre Türkay'a sürekli hakaret içerikli mesajlar atıyor.

İddialara göre; Antebi'nin uyarısıyla Didem Sarı'ya karşılık vermeyen Tuvana Türkay, eğer mesajlar daha da çirkinleşirse Sarı hakkında davacı olacak.

Didem Sarı, Türkay'ın paylaştığı her fotoğrafa imalı beğeniler yapıyor.

Tuvana Türkay, Antebi ile henüz boşanmadan aşk yaşamaya başlayınca Didem Sarı'yı kızdırdı.

12 yıl sonra boşanan çift, resmen düşman oldu.

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