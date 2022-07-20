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Erdal Beşikçioğlu'nu yıkan ölüm! Babası Bahattin Beşikçioğlu hayatını kaybetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.07.2022
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Erdal Beşikçioğlu’nu yıkan ölüm! Babası Bahattin Beşikçioğlu hayatını kaybetti

Son olarak Hakim dizisiyle izleyici karşısına çıkan Erdal Beşikçioğlu, aldığı acı haberle yıkıldı. Usta oyuncunun bir süredir Alzheimer ile mücadele eden babası Bahattin Beşikçioğlu hayatını kaybetti.

Erdal Beşikçioğlu, aldığı acı haberle sarsıldı. Usta oyuncunun babası Bahattin Beşikçioğlu, İzmir Urla'da vefat etti.

Alzheimer tedavisi gören baba Beşikçioğlu'nun çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybettiği öğrenildi

Bahattin Beşikçioğlu yarın öğlen İzmir Urla Çarşı Hoca Ali Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Urla'da aile kabristanlığına defnedilecek. İki çocuk babası Bahattin Beşikçioğlu bir kamu bankasının Ege Bölge Müdürlüğünden emekli olmuştu.

Ünlü oyuncu, 2015 yılında da annesi Nesrin Beşikçioğlu'nu kaybetmişti.

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