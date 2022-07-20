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Süreyya Yalçın'dan Bodrum çıkarması! Koruma ordusuyla geldi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.07.2022
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Süreyya Yalçın’dan Bodrum çıkarması! Koruma ordusuyla geldi

El Kaide tarafından kaçırılma korkusu yaşayan Süreyya Yalçın, önceki Bodrum'a koruma ordusuyla geldi. Yalçın ile Baran'ın zodyağında arkada duran koruma dikkat çekti.

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