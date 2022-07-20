İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı'dan Tuvana Türkay'a ağır gönderme! "Ucuz" sözleri olay çıkartır

Didem Sarı, "Bir insanı zorla kaliteli yapamazsın. Sen elini çektikten sonra yöneldiği ucuz ilişkiler de bunun ispatıdır" paylaşımı yapan Sarı, bu sözleriyle İzzet Antebi'nin oyuncu Tuvana Türkay ile aşkına gönderme yaptı.