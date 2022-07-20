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İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı'dan Tuvana Türkay'a ağır gönderme! "Ucuz" sözleri olay çıkartır

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.07.2022
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İzzet Antebi’nin eski eşi Didem Sarı’dan Tuvana Türkay’a ağır gönderme! Ucuz sözleri olay çıkartır

12 yıllık evliliklerini Mayıs’ta noktalayan Didem Sarı ile İzzet Antebi, düşman oldu. Antebi, Sarı’nın şimdiki sevgilisi tarafından darp edildiği iddiasıyla davacı oldu. Didem Sarı da sosyetik iş adamına “kalitesiz”, yeni aşkı Tuvana Türkay’a da “ucuz” göndermesi yaptı.

Didem Sarı ile 12 yıllık evliliklerini Mayıs ayında noktalayan İzzet Antebi, 30 Haziran günü İstinye'deki lüks bir mekandan çıktığı sırada Sarı'nın sevgilisi olduğunu iddia ettiği genç bir adamın saldırısına uğradığı gerekçesiyle dava açtı.

Yumruk ve tekme darbeleri aldığını belirten iş insanı, genç adamdan şikayetçi oldu.

Bu olayın yankısı sürerken Antebi'nin "Sosyal medya üzerinden hakaret dolu paylaşımlar yapıp beni kışkırtmaya çalışıyor" dediği Didem Hanım'dan yeni hamleler geldi.

Didem Sarı, "Bir insanı zorla kaliteli yapamazsın. Sen elini çektikten sonra yöneldiği ucuz ilişkiler de bunun ispatıdır" paylaşımı yapan Sarı, bu sözleriyle İzzet Antebi'nin oyuncu Tuvana Türkay ile aşkına gönderme yaptı.

Didem Sarı, bununla da kalmadı ve darp iddiasının ardından dün sevgilisiyle ilk paylaşımını yaparak "İlişkimin arkasındayım" mesajı verdi.

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