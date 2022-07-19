Tuvana Türkay’ın sevgilisi İzzet Antebi'ye darp şoku! Yumruklar havada uçtu
Kısa süre önce oyuncu Tuvana Türkay'la aşk yaşamaya başlayan İzzet Antebi'nin İstinye'deki bir restoran çıkışında darbedildiği ortaya çıktı. Aldığı darbeler sonrası zor anlar yaşayan iş insanı, savcılığın yolunu tuttu. Eski eşinin sevgilisi tarafından darp edildiğini ileri süren Antebi şikayetçi oldu.
12 yıllık evliliği sonrası Tuvana Türkay'la birliktelik yaşayab İzzet Antebi'nin İstinye'deki bir restoran çıkışında darp edildiği ortaya çıktı. 30 Haziran tarihinde gerçekleşen olayda, aldığı darbeler sonrası kendisini darp eden şahsın eski eşi Didem Sarı'nın sevgilisi olduğunu ileri süren Antebi, şikâyetçi oldu.
Ünlü işadamı Moris Antebi'nin oğlu İş adamı İzzet Antebi 2009 yılında hayatını Didem Sarı'yla birleştirmişti. 12 yıllık evliliklerinden iki çocuğu olan çift, geçtiğimiz aylarda evliliklerini tek celsede bitirdi. İzzet Antebi ve Didem Sarı çiftinin çocuklarının velayetleri Didem Sarı'ya verildi.
RESTORAN ÇIKIŞI SALDIRIYA UĞRADI
Tuvana Türkay'la birliktelik yaşayan Antebi, 30 Haziran günü İstinye'deki lüks bir mekanda yemek yiyordu. İddiaya göre restorandan çıkış yaptığı sırada kapıda erkek bir şahıs genç adama doğru bağırmaya ve koşmaya başladı.
Şahısla karşı karşıya kalan iş adamı, aniden saldırıya uğradı. Antebi, genç adamdan aldığı yumruk ve tekme darbeleri sonrası mekan güvenliği sayesinde kurtuldu. Yine iddiaya göre iş adamını darp eden şahıs, 'İzzet gel buraya' diyerek hakaretlere maruz kaldı.
ESKİ EŞİMİN SEVGİLİSİYDİ
İş adamı eski eşinin sevgilisi tarafından darp edildiğini ileri sürerek olayla ilgili şikayetçi oldu. Savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde eski eşi Didem Sarı'nın kendisine yönelik sosyal medya üzerinden son dönemde hakaret içerikli ve kışkırtıcı mesajlar paylaştığın ileri sürdü. Eski eşinde kendisinin dövmesinin bulunması nedeniyle yeni sevgilisinin bu durumu hazmedemeyerek kendisine saldırdığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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