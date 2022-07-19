19 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Mina Somer ile Efe Ezer'in serveti dudak uçuklattı! Böyle gayrimenkul zenginliği görülmedi...

Mina Somer ile Efe Ezer'in serveti dudak uçuklattı! Böyle gayrimenkul zenginliği görülmedi...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.07.2022
ABONE OL
Mina Somer ile Efe Ezer’in serveti dudak uçuklattı! Böyle gayrimenkul zenginliği görülmedi...

Sosyetik Mina Somer ve finansçı eşi Efe Ezer, gayrimenkul zengini çıktı. Çiftin; Paris, Mikanos, Cote Azur, Stockholm, Bodrum ve İstanbul’da lüks evleri var. Bu evlerin toplam değeri ise yaklaşık 365 milyon TL...

Böyle gayrimenkul zenginliği görülmedi... Ünlü mimar Ali Somer'in kızı sosyetik Mina Somer ile dünyaca ünlü finansçı Efe Ezer'in dünyanın birçok yerinde lüks evleri olduğu ortaya çıktı. Çiftin Mikanos'ta 3 milyon Euro, Paris'te 6 milyon Euro, Stockholm'de 4 milyon Euro, Fransa Cote Azur'da 2 milyon Euro, Bodrum'da 20 milyon TL, İstanbul'da da 80 milyon TL'lik mülkleri bulunuyor.

KIŞIN PARİS, YAZIN MİKANOS
Lüks hayatını ve evlerini sosyal medya hesabından gözler önüne sermekten de geri kalmayan Mina Hanım, kış aylarını daha çok Paris'te geçirirken yazları ise Bodrum ile Mikanos arasında mekik dokuyor. Mina Somer ile eşi Efe Ezer, şimdilerde ise Mikanos'taki fırtınadan kaçıp Cote Azur bölgesindeki evlerine gitti.

PARİS'TEKİ EV: 6 MİLYON EURO

STOCKHOLM'DEKİ EV:
4 MİLYON EURO

BODRUM'DAKİ EV:
20 MİLYON TL

MİKANOS'TAKİ EV:
3 MİLYON EURO

İSTANBUL'DAKİ EV:
80 MİLYON TL

FRANSA'DAKİ EV:
2 MİLYON EURO

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA