Bir Zamanlar Çukurova’nın Çetin’i Aras Şenol: ‘Popüler olmaktan nefret ediyorum’ diyen yalan söylüyordur

"İLK SAHNEMDE ELİM AYAĞIM TİTREDİ"

Kamera önü oyunculuğuna yabancı olduğun için dizideki ilk sahnende bocalamışsın. O hikâyeyi dinlemek isterim senden :)

2. ekiple çalışıyorduk. Evren hocayla tanıştık, yönetmen. Dünya tatlısı biri. Bir cümlelik bir repliğim var. Çok heyecanlıydım. Kayıt dendi. Tiyatro sahnesine çıkıyormuş gibi hiçbir anın boş geçmemesi adına ben içeride konuşup öyle çıktım kamera önüne. Evren hoca uyardı. Elim ayağım titriyor tabii. Bir sürü tekrar aldık. Yönetmenim sağ olsun, sakinleştirdi beni. Sonrasında alışmaya başladım. Kamerayla konuşmaya başladım.

Bir Zamanlar Çukurova seti nasıldı peki? İstanbul'dan uzakta hep bir aradaydınız ekiple. Aile gibi oldunuz mu?

Aile gibi olduğum insanlar oldu. Ama herkesle aile gibiydim dersem samimiyetsiz kaçar. 4 yıl boyunca aynı otelde hep birlikte kaldık. Herkesin her anına şahit oluyorsun. Başına bir şey gelse birbirini arıyorsun. İçimizden biri hastalandığında ona "Gece kaç olursa olsun ara" derdik. En son Bülent Polat abinin oğlu Doğu doğduğunda aileye yeni bir birey katıldı gibi karşıladık onu.

Gelecek projelerin için kafanda bir karakter tiplemesi, tercihi var mı?

Çetin'in tam tersi, ters köşe bir karakter oynamak istiyorum.

Okuduğun projeler var mı?

2 senaryo okudum. Biri televizyon, biri dijitalde. Televizyon projesi beni çok heyecanlandırdı. Bakacağız :)