Tuğba Özay ölümden döndü! O anları paylaştı

TUĞBA ÖZAY: BİZİM ODALAR YANDI

Kendisi ve asistanı için tutulan odada yangın çıktığını öğrenen Tuğba Özay ise büyük panik yaşadı. Sosyal medya hesabından küle dönen odaların videosunu paylaşan Özay, "Bir düğünde sanatçı dostlarımızla beraberdik. Allah bizi gerçekten korudu çünkü benim ve asistanımın kalacağı yan yana iki odada yangın çıkıyor. Ben de son dakikada otel değiştirmiştim. Yangınlarla sınavımız nedir bilmiyorum ama gerçekten Allah korudu. Merak etmeyin biz iyiyiz. O odada ve dumanda kalsaydım şu an sizinle konuşamıyor olurdum" dedi.