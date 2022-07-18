Cemiyetin sevilen ismi Selma Türkeş: Başkan Erdoğan Türkiye’yi dünya markası yaptı

HEP DİK DURDUM

-Cemiyet hayatının sevilen isimlerindensiniz ama...

Herkes gibi, sevildiğim kadar eleştirenler de muhakkak oluyor. Ama ben hep inandığım şeyi söylerim. Bu konuda hep dik durmuşumdur.

-Daha önce benimle yaptığınız röportajda sağlık sistemini öven açıklamalar yapmıştınız. Cemiyet dünyasından bunlara da eleştiriler gelmişti, öyle değil mi?

Evet. Sevildiğim kadar fikirlerimden dolayı eleştiriliyorum da. Onların eleştirilerine de saygı duyuyorum. Ama ben neye inanıyorsam onu söylerim. Cumhurbaşkanımız bir dünya lideri, güçlü bir isim. Türkiye'yi dünya markası haline getirdi. 20 yıldır çok başarılı işler yaptı. Yollar, savunma sanayi, teknoloji, sağlık gibi birçok alanda çok önemli adımlar attı. Herkes birbirinin fikrine saygı duymalı diye düşünüyorum.

AİLEM ÇOK ÖNEMLİ

-Bir daha evlenmeyi düşünüyor musunuz peki?

Hayır, bir daha evlenmeyi katiyen düşünmüyorum. Ben kişilik olarak da evliliğe çok uygun biri değilim zaten. Benim için en önemli ilişki, ailemle kurduğum ilişki. Zaten iki oğlum, bir de erkek kardeşim var. Onların varlığı yeterince hayatımı dolduruyor. Böyle çok mutluyum.

TÜRKİYE, DÜNYA TURİZMİ AÇISINDAN VAZGEÇİLMEZ OLACAK

- Dünyaca ünlü isimler tatil rotası olarak Türkiye'yi tercih ediyor...

Türkiye yurt dışına yönelik tanıtımını eskiye oranla çok daha iyi yapıyor. Bu çok önemli bir nokta. Bunun yanı sıra hem hizmet kalitesi hem de otellerimiz dünya standartlarında. Gelen misafirler de bundan çok memnun oluyor, burada düğün yapanlar da, özel davetler verenler de... Hepsi çok memnun ayrılıyor. Böyle olması turizmimiz açısından çok iyi bir gelişme. Bence yakın gelecekte dünya turizmi açısından Türkiye vazgeçilmez olacak.

URFA'YA, MARDİN'E DİYARBAKIR'A BAYILIYORUM

-Dünyanın birçok yerini görmüş bir isimsiniz. Geniş bir çevreye sahipsiniz ama Türkiye'de yaşıyorsunuz ve yazları Bodrum'da geçirmeyi tercih ediyorsunuz. Neden?

Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'nin hem iklim hem de doğa olarak çok özel bir coğrafya olduğuna dikkat çeken Türkeş, "İtalya'yı da, Fransa'yı da biliyorum. Ama şunu söyleyeyim, Türkiye gibi güzel kıyılara sahip başka ülke yok. Sadece sahil kesimleri de değil. Tarihi ve kültürel açıdan Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi de çok güzel. Urfa'ya, Mardin'e, Diyarbakır'a bayılıyorum." dedi.

ÇOCUKLARIMI KÜLTÜRÜMÜZE UYGUN YETİŞTİRDİM

-Çocuklarınız basında çok yer almıyor. Bu bilinçli bir tercih mi?

Evet, onlar basında yer almayı sevmiyorlar. İkisi de kendi alanlarında çok başarılı işadamları oldular. Ama basından uzak yaşamayı tercih ediyorlar. Çocuklarım yurt dışında büyüdüler ama onları aile değerlerimize, kültürümüze ve inançlarımıza uygun şekilde yetiştirdim. Türkçe'yi sonradan akıcı konuştular ama inançları hep tamdı. Yurt dışında yaşayan oğlum hâlâ önemli bir toplantıya girmeden önce bana telefon edip "Anne bana dua et" diyor. Torunum 3,5 yaşında ama onu camiye de götürdük. Kendi geleneklerimizi anlatıyoruz. İnşallah ona ileride kendi kıymetli ve zengin tarihimizi de öğreteceğim.