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Sinan Çetin genç kızla yakalanınca ne yapacağını şaşırdı! Gazetecileri atlatmak için...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.07.2022
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Sinan Çetin genç kızla yakalanınca ne yapacağını şaşırdı! Gazetecileri atlatmak için...

Son yıllarda skandallarıyla konuşulan Sinan Çetin, önceki gün Nişantaşı’nda 20’li yaşlardaki bir güzelle yakalanınca oradan oraya kaçtı. Genç güzel, yürümeye devam ederken gazetecileri gören Çetin, hemen bir otele girdi. İkili, Maçka Parkı'nın orada yeniden buluştu. Ünlü yönetmen, uzun yıllardır 52 yaşındaki Rebekka Haas ile evli.

Ünlü yönetmen Sinan Çetin, önceki gün Nişantaşı'nda genç bir kadınla objektiflere takılınca büyük panik yaşadı. Gazetecilerin kendisini çektiğini fark eden 69 yaşındaki yönetmen, yanındaki 20'li yaşlarında olan genç güzelden uzaklaşıp bir otele girdi.

OTELE GİRİP BEKLEDİ


Yaklaşık 10 dakika otelde kalan Çetin, daha sonra Maçka Parkı'nda genç kadınla yeniden buluştu. Mesafeli bir şekilde genç kadınla yürüyen ünlü yönetmen sürekli arkasını dönüp takip edilip edilmediğini kontrol etti.

Evli olan Sinan Çetin'in yanındaki genç kadının kim olduğu merak konusu oldu.

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