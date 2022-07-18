Sinan Çetin genç kızla yakalanınca ne yapacağını şaşırdı! Gazetecileri atlatmak için...

Ünlü yönetmen Sinan Çetin, önceki gün Nişantaşı'nda genç bir kadınla objektiflere takılınca büyük panik yaşadı. Gazetecilerin kendisini çektiğini fark eden 69 yaşındaki yönetmen, yanındaki 20'li yaşlarında olan genç güzelden uzaklaşıp bir otele girdi.