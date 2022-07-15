Oğuzhan Koç sahnede kavga etti! Ortalık bir anda karıştı

"3 yıldır hiç olmamıştım ama Corona'ya yakalandım. Ertelenen hiçbir şey yok, öncelikle belirtmek isterim. Ben biraz ağrılı ve ağır atlatıyorum. Ama tedavim devam ediyor. Yakında iyileşip geri dönüyorum. Lütfen dikkat edin! Beni merak eden herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum..." dedi.