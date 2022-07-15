Oğuzhan Koç sahnede kavga etti! Ortalık bir anda karıştı
Evlilik hazırlıkları yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'a nazar değdi. Özdemir'in koronavirüse yakalanmasının ardından ünlü popçu da önceki akşam Bodrum’da sahne aldığı mekanda kavgaya karıştı. Koç, kavgadan sonra apar topar sahneyi terk etti.
Gözde çift Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'a nazar değdi.
Güzel oyuncu, yakalandığı Coronavirüs'ü ağır geçirdiğini şu sözleriyle duyurdu:
"3 yıldır hiç olmamıştım ama Corona'ya yakalandım. Ertelenen hiçbir şey yok, öncelikle belirtmek isterim. Ben biraz ağrılı ve ağır atlatıyorum. Ama tedavim devam ediyor. Yakında iyileşip geri dönüyorum. Lütfen dikkat edin! Beni merak eden herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum..." dedi.
SANHEYİ TERK ETTİ
Ünlü popçu da önceki akşam Bodrum'da sahne aldığı mekanda sözlü kavgaya karıştı. Tatilcilerin gördüğü olayda iki genç, alkolün etkisiyle Koç'tan sürekli istek istedi.
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