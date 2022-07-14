Twitter çöktü mü, neden yüklenmiyor? 14 Temmuz Twitter ne zaman düzelecek, sorun ne? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan Twitter'da son saatlerde erişim sorunu yaşandığı belirtiliyor. Konu hakkında gelecek açıklamala merakla bekleniyor. Peki, Twitter çöktü mü, neden yüklenmiyor? 14 Temmuz Twitter ne zaman düzelecek, sorun ne? Tweetler şu anda yüklenmiyor hatası...