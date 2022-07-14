Twitter çöktü mü, neden yüklenmiyor? 14 Temmuz Twitter ne zaman düzelecek, sorun ne? Tweetler şu anda yüklenmiyor hatası...
Twitter çöktü mü, neden yüklenmiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Peki, Twitter çöktü mü, neden yüklenmiyor? 14 Temmuz Twitter ne zaman düzelecek, sorun ne? Tweetler şu anda yüklenmiyor hatası...
Twitter çöktü mü, neden yüklenmiyor? 14 Temmuz Twitter ne zaman düzelecek, sorun ne? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan Twitter'da son saatlerde erişim sorunu yaşandığı belirtiliyor. Konu hakkında gelecek açıklamala merakla bekleniyor. Peki, Twitter çöktü mü, neden yüklenmiyor? 14 Temmuz Twitter ne zaman düzelecek, sorun ne? Tweetler şu anda yüklenmiyor hatası...
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? 14 Temmuz....
Twitter'da yaşanan kısa süreli sonrasında uygulamada erişim sıkıntısı yaşanmıyor. Sorun hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
TWİTTER SORUN ÇÖZÜMÜ!
Cihazınızda ne kadar kullanılabilir alan olduğunu görmek için şu talimatları uygulayın:
Cihazınızın ana ekranında Ayarlar simgesine dokunun.
Cihaz kısmındaki Kayıt yeri öğesini açın.
Cihazınızda 50 MB'den daha az kullanılabilir alan varsa yer açmak için diğer uygulamaları kaldırmanız gerekebilir.
Daha fazla kullanılabilir alanınız olduğunda uygulamayı indirmeyi tekrar deneyin.
Yeterli kullanılabilir alanınız olmasına rağmen uygulamayı kurmakta hala sorun yaşıyorsanız şunları deneyin:
Google Play Store'da indirme işlemini iptal edin, daha sonra tekrar başlatın.
İndirme işlemini tekrar başlatmak işe yaramadıysa, Twitter'dan çıkış yapmayı deneyin. Ardından uygulamayı indirmeyi tekrar deneyin.
İndirme işlemini hala gerçekleştiremiyorsanız Twitter uygulamasını cihazınızdan kaldırmayı deneyin. Kaldırma işlemi tamamlandıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatın ve Twitter uygulamasını Google Play Store'dan tekrar yükleyin.
Not: Android İçin Twitter uygulaması, Android 7.93.4 ve üzeri sürümleri çalıştıran telefonlarda kullanılabilir. Eski sürümleri artık desteklemiyoruz. Bu sürümlerden birine sahipseniz Android İçin Twitter uygulamasını Google Play Store'da yükleyemeyeceğinizi veya güncelleyemeyeceğinizi lütfen unutmayın. Ayrıca, uygulamanın çalışmayı durdurabileceğini de lütfen unutmayın. En güncel Android İçin Twitter uygulamasını deneyimlemek üzere mağazadan en son sürümü indirip Android cihazınızın işletim sistemini güncelleyin ve tarayıcınızda twitter.com adresini ziyaret edin.
Uygulama verilerini silmeyi deneyin
Uygulama verilerinin silinmesi, uygulamanın daha hızlı çalışmasını sağlayabilir ve sık karşılaşılan birçok sorunu çözer. Uygulamadan verilerin silinmesi, hesabınızı ya da hesap bilgilerinizi uygulamadan kaldırmaz; ancak bildirim ve senkronizasyon ayarlarınızı varsayılan ayarlara sıfırlar.
Cihazınızın ana ekranında Ayarlar simgesine dokunun.
Uygulamalar öğesini seçin.
Twitter uygulamasını seçin, aşağı kaydırın ve Verileri Sil öğesine dokunun.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS sonuçları bugün, erken açıklanır mı? 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Twitter çöktü mü, neden yüklenmiyor? 14 Temmuz Twitter ne zaman düzelecek, sorun ne? Tweetler şu anda yüklenmiyor hatası...
- TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa konut başvuruları başladı mı? İşte tarihler ve şartları...
- Benzin ve motorin fiyatları son dakika: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 14 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste...
- Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası...
- YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA: Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?
- 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 15 Temmuz Cuma günü metro, metrobüs, İETT, vapur bedava mı?
- KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri: KPSS başvuruları ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman sona eriyor?
- 2022 il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile il içi tayin sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- Dede korkut boy boyladı soy soyladı ne demek? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu
- YKS sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? YKS 2022 sınav sonuçları ne zaman belli olur?
- BİLSEM mülakat sonuçları: BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları 2022