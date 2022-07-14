Aslı Enver Çeşme'ye tövbe etti: Önder Öztarhan ile karşılaşmak istemiyorum
Aslı Enver, geçtiğimiz ay ayrıldığı Önder Öztarhan’ı görmemek için Çeşme’ye tövbe etti. Güzel oyuncunun, Alaçatı’ya kendisini davet eden dostlarına “Önder ile karşılaşmak istemiyorum” dediği söyleniyor.
Bu yılın başında sürpriz bir aşka yelken aşan Aslı Enver ile Önder Öztarhan, geçtiğimiz ay yollarını ayırdı.
Güzel oyuncu, ayrılıkla ilgili "Birbirimize zaman ayıramadık" derken magazin kulislerinde sosyetik iş insanının güzel oyuncuya ihanet ettiği iddia edildi.
KIBRIS'TA TATİLDE
Ne yaptıysa 38 yaşındaki güzel oyuncunun kalbini geri kazanamayan Önder Öztarhan, önceki gün her yaz gittiği ve evinin olduğu Çeşme'de görüntülendi.
Aynı dakikalarda Aslı Enver ise Kıbrıs'taydı.
Güzel oyuncunun, yaz başından beri en yakın dostlarının Alaçatı tatili davetlerini ise "Önder ile karşılaşmak istemiyorum" diye reddettiği ortaya çıktı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 15 Temmuz Cuma günü metro, metrobüs, İETT, vapur bedava mı?
- KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri: KPSS başvuruları ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman sona eriyor?
- 2022 il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile il içi tayin sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- Dede korkut boy boyladı soy soyladı ne demek? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu
- YKS sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? YKS 2022 sınav sonuçları ne zaman belli olur?
- BİLSEM mülakat sonuçları: BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları 2022
- YÖKDİL başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman?
- Emekliye minimum 1.788 TL fark! SGK, 4C, memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri netleşti...
- ABD enflasyon verisi son dakika açıklandı mı? ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman?
- SGK'ya belgesini getirene anında maaş bağlanacak! 10 yıl sigortası olana emeklilik fırsatı! Şartlar baştan sona değişiyor...
- Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar? 450-660 TL arası ödeme! Aile Destek Programı başvuruları bitti mi?
- Kabine toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, açıklama ne zaman?