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Aslı Enver Çeşme'ye tövbe etti: Önder Öztarhan ile karşılaşmak istemiyorum

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.07.2022
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Aslı Enver Çeşme’ye tövbe etti: Önder Öztarhan ile karşılaşmak istemiyorum

Aslı Enver, geçtiğimiz ay ayrıldığı Önder Öztarhan’ı görmemek için Çeşme’ye tövbe etti. Güzel oyuncunun, Alaçatı’ya kendisini davet eden dostlarına “Önder ile karşılaşmak istemiyorum” dediği söyleniyor.

Bu yılın başında sürpriz bir aşka yelken aşan Aslı Enver ile Önder Öztarhan, geçtiğimiz ay yollarını ayırdı.




Güzel oyuncu, ayrılıkla ilgili "Birbirimize zaman ayıramadık" derken magazin kulislerinde sosyetik iş insanının güzel oyuncuya ihanet ettiği iddia edildi.




KIBRIS'TA TATİLDE
Ne yaptıysa 38 yaşındaki güzel oyuncunun kalbini geri kazanamayan Önder Öztarhan, önceki gün her yaz gittiği ve evinin olduğu Çeşme'de görüntülendi.




Aynı dakikalarda Aslı Enver ise Kıbrıs'taydı.




Güzel oyuncunun, yaz başından beri en yakın dostlarının Alaçatı tatili davetlerini ise "Önder ile karşılaşmak istemiyorum" diye reddettiği ortaya çıktı.




Çeşme'de tatilde olan Önder Öztarhan, her zamanki gibi kaslı vücuduyla plajdaki herkesin dikkatini çekti.

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