Ünlü oyuncu Necip Memili'ye hırsızlık şoku! O görüntü ele verdi
Oyuncu Necip Memili ile eşi Didem Memili, hırsızlık şoku yaşadı. Ziynet eşyalarının eksildiğini fark eden çift evlerine kamera düzeneği kurdu. Eşyalarının evdeki hizmetli tarafından alındığı ortaya çıktı. Görevli, eşyaları geri vermeyince ünlü çift şikayetçi oldu.
Necip Memili ile Didem Memili'nin, Sarıyer'de ikamet ettikleri eve Fatma T. adlı bir kadın yardıma geliyordu. Didem Memili, son zamanlarda yüz binlerce lira değerindeki ziynet eşyalarının eksildiğini fark etti. Çift, eve kamera düzeneği kurdu.
Fatma T.'nin eşyaları temizlik kovasına koyduktan sonra poşetlerle evden çıkarttığı görüldü. Çift, karakola gidip şikayetçi oldu.
Fatma T., eşyaları Didem Memili'nin kendisine verdiğini, takılardan ise haberi olmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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