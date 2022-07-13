Ünlü oyuncu Necip Memili’ye hırsızlık şoku! O görüntü ele verdi

Necip Memili ile Didem Memili'nin, Sarıyer'de ikamet ettikleri eve Fatma T. adlı bir kadın yardıma geliyordu. Didem Memili, son zamanlarda yüz binlerce lira değerindeki ziynet eşyalarının eksildiğini fark etti. Çift, eve kamera düzeneği kurdu.