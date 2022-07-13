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Ünlü oyuncu Necip Memili'ye hırsızlık şoku! O görüntü ele verdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.07.2022
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Ünlü oyuncu Necip Memili’ye hırsızlık şoku! O görüntü ele verdi

Oyuncu Necip Memili ile eşi Didem Memili, hırsızlık şoku yaşadı. Ziynet eşyalarının eksildiğini fark eden çift evlerine kamera düzeneği kurdu. Eşyalarının evdeki hizmetli tarafından alındığı ortaya çıktı. Görevli, eşyaları geri vermeyince ünlü çift şikayetçi oldu.

Necip Memili ile Didem Memili'nin, Sarıyer'de ikamet ettikleri eve Fatma T. adlı bir kadın yardıma geliyordu. Didem Memili, son zamanlarda yüz binlerce lira değerindeki ziynet eşyalarının eksildiğini fark etti. Çift, eve kamera düzeneği kurdu.

Fatma T.'nin eşyaları temizlik kovasına koyduktan sonra poşetlerle evden çıkarttığı görüldü. Çift, karakola gidip şikayetçi oldu.

Fatma T., eşyaları Didem Memili'nin kendisine verdiğini, takılardan ise haberi olmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EVDEN ÇALINAN PARÇALAR ŞÖYLE:

3 adet altın pırlantalı küpe, 2 pırlanta yüzük, 4 altın kolye, altın bilezik, lüks marka kadın çantası ve çok sayıda değerli kıyafet.

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