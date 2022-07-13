İnstagram çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 13 Temmuz Instagram mesaj neden gitmiyor, ne zaman düzelecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan Instagram'da yaşanan erişim sorunun ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Peki, Instagram çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 13 Temmuz İnstagram mesaj neden gitmiyor, ne zaman düzelecek?