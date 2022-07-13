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Merih Demiral eşi ve oğlu için kesenin ağzını açtı! 485 bin Euro'luk tatil

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.07.2022
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Merih Demiral eşi ve oğlu için kesenin ağzını açtı! 485 bin Euro’luk tatil

İtalya’da forma giyen Merih Demiral, eşi Heidi Lushtaku ve çocuğuyla Türkiye’ye tatile geldi. Önce Antalya’daki lüks bir otelde kalan yıldız futbolcu, şimdilerde ise haftalık kirası 485 bin Euro olan yatla Ege koylarını geziyor.

Kariyerini İtalya'da sürdüren Merih Demiral, geçtiğimiz yıl evlendiği Arnavut asıllı İsviçreli model ve oyuncu Heidi Lushtaku'dan Mayıs sonunda bebek sahibi olmuştu.




Oğulları Kais Ömer'i de alıp tatil için Türkiye'ye gelen çift, önce Antalya'daki lüks bir otelde kaldı.




Merih Demiral, daha sonra da eşi ve oğluyla haftalığı 485 bin Euro yani yaklaşık 8 milyon 400 bin TL olan 61 metrelik bir yatla denize açıldı.




İLKAY DA EŞİNİ GETİRMİŞTİ
Eşine Türkiye'yi gezdiren Milli futbolcu, İtalya gibi ülkelere yerine memleketinde tatil yaparak takdir topladı.



Geçtiğimiz hafta da İngiltere'de top koşturan İlkay Gündoğan, Fas asıllı İtalyan eşi Sara Arfaoui'yle balayı için Bodrum'a gelerek alkış almıştı.

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