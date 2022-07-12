Kısa süre önce boşanan Sinan Akçıl'dan aşk çıkışı
Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanan Sinan Akçıl, önceki gün Bodrum'da konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçıl'dan aşk çıkışı geldi.
Önceki gün Bodrum'daki bir beach'te sahne alan Sinan Akçıl, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
BEKARLIK SULTANLIK
Basın mensuplarının, "Bekarlık sultanlık mı sizce?" diye sorduğu Sinan Akçıl, "Valla bekarlık yerine göre sultanlıktır. Şu anda ben sultanlık dönemindeyim ve madem bekarım, o zaman sultanlık köşküne çıkayım yani öyle değil mi?" dedi.
Burcu Kıratlı'dan sonra adı birçok kişiyle anılan ünlü müzisyen, "Şu anda kendimi aşk hayatımda nadasa bıraktım" dedi.
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