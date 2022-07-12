Kısa süre önce boşanan Sinan Akçıl’dan aşk çıkışı

BEKARLIK SULTANLIK

Basın mensuplarının, "Bekarlık sultanlık mı sizce?" diye sorduğu Sinan Akçıl, "Valla bekarlık yerine göre sultanlıktır. Şu anda ben sultanlık dönemindeyim ve madem bekarım, o zaman sultanlık köşküne çıkayım yani öyle değil mi?" dedi.