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Ünlü makyöz Serhat Şen'e Mikanos'ta büyük şok! Neyi var neyi yok gitti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.07.2022
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Ünlü makyöz Serhat Şen’e Mikanos’ta büyük şok! Neyi var neyi yok gitti

Son yıllarda Mikanos’u mesken tutan hırsız çetesinin son kurbanı ünlü makyöz Serhat Şen oldu. Şen’in otel odasına giren hırsızlar içeride ne var ne yok alınca Yunanistan’da olan diğer ünlüleri panik sardı.

2019'da Bella ve Gigi Hadid'in villasına giren hırsızların her şeyi çalmasıyla gündeme gelen Mikanos'taki hırsızlık çetesi, yine iş başında.




Geçtiğimiz haftalarda Kanarya'nın transfer listesinde üst sıralarda yer alan William Carvalho'nun evine giren çete, ünlü futbolcunun tüm değerli eşyalarını çalmıştı.




Hırsızların son kurbanı ünlü isimlerin makyözü Serhat Şen oldu.




Soluğu Yunanistan'ın gözde tatil adasında alan Şen, önceki gün odasına gidince neye uğradığını şaşırdı.




İŞİN İÇİNDE OTEL Mİ VAR?
Serhat Şen ve arkadaşları odada olmadığı sırada kapı kilidini kırarak içeriye giren hırsızlar, büyük valizler dahil içeride ne var ne yok aldı.




Otel yönetimi de "Kamera kayıtları yok" diyerek durumu geçiştirdi.




"Maddi ve manevi çok ciddi zarar gördük" diyen ünlü makyöz, olayın da kasıtlı olduğunu söyledi. Serhat Şen'in yaşadıklarını paylaşması üzerine yine Mikanos'ta olan Rachel Araz, Serenay Sarıkaya ve Hacı-Nazlı Sabancı korkuya kapıldı.




Serhat Şen, başına gelenler yüzünden psikolojisinin bozulduğunu söyledi.




Hadid kardeşler, 2019'da Yunanistan'da hırsızların kurbanı oldu.




Rachel Araz, ailesiyle kaldığı lüks villasına bu yaz başı geniş güvenlik önlemi aldırttı.

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