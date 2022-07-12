Ünlü makyöz Serhat Şen’e Mikanos’ta büyük şok! Neyi var neyi yok gitti







"Maddi ve manevi çok ciddi zarar gördük" diyen ünlü makyöz, olayın da kasıtlı olduğunu söyledi. Serhat Şen'in yaşadıklarını paylaşması üzerine yine Mikanos'ta olan Rachel Araz, Serenay Sarıkaya ve Hacı-Nazlı Sabancı korkuya kapıldı.