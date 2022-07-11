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Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'in 20 bin Euro'su çöpe gitti! Fena yakalandılar

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.07.2022
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Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen’in 20 bin Euro’su çöpe gitti! Fena yakalandılar

Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla aşklarını ilan eden Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen gözlerden uzak olmak için Mikanos'ta tatile çıktı. 20 bin Euro'ya ev tutan ikili yine de Türk tatilcilere yakalandı.

Yaklaşık 9 aydır yaşadıkları ilişkilerini gözlerden uzak tutan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'in çabaları boşa gitti.

Türk basınından uzak olup aşklarını doyasıya yaşamak için Mikanos'ta bir aylık ev tutan ve bunun için de 20 bin Euro ödeyen ünlü çift, yine de objektiflere takılmaktan kurtulamadı.

Bayram tatili nedeniyle soluğu Yunanistan'ın gözde adasında alan Türk tatilciler, tıpkı geçtiğimiz hafta olduğu gibi önceki gün de ikiliyi yakaladı.

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