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Killa Hakan'dan haber var! Yoğun bakıma alınmıştı! Ünlü rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumu nasıl? SON DAKİKA HABERLER

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.07.2022
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Killa Hakan’dan haber var! Yoğun bakıma alınmıştı! Ünlü rapçi Killa Hakan’ın sağlık durumu nasıl? SON DAKİKA HABERLER

Killa Hakan sağlık durumu nasıl? Haziran ayında yoğun bakıma alındığı duyurulan ünlü rapçi Killa Hakan'ın son sağlık durumu merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, hayati tehlikesinin olduğu duyurulmuştu. Massaka lakaplı rapçi Murat İlhan, Killa Hakan'ın son sağlık durumu hakkında paylaşımda bulundu. Peki, Killa Hakan'ın son sağlık durumu nasıl? Killa Hakan yoğun bakımdan çıktı mı? İşte son gelişmeler...

Killa Hakan'ın sağlık durumu nasıl? Killa Hakan adıyla tanınan ünlü rapçi Hakan Durmuş, geçtiğimiz ay yoğun bakıma alınmıştı. Massaka lakaplı rapçi Murat İlhan'ın yaptığı paylaşımda, Killa Hakan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilmişti. İlhan, sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımda Killa Hakan'ın son sağlık durumunu açıkladı. Peki, Killa Hakan'ın son sağlık durumu nasıl? Killa Hakan yoğun bakımdan çıktı mı? İşte haberin detayları...

KİLLA HAKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Koronavirüse yakalandıktan sonra durumu ağırlaşan ve bağışıklık sistemi çöken 49 yaşındaki rapçi Killa Hakan'dan güzel haber geldi. Killa Hakan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi.

Killa Hakan'ın hastane odasından fotoğrafını paylaşan yakın arkadaşı Massaka, "Allah'a çok şükür. Her şey yolunda. Dualarımız kabul oldu" ifadelerini kullandı.

Massaka, geçtiğimiz haftalarda Killa Hakan'ın son durumunu şu sözlerle duyurmuştu:

"Herkese selam arkadaşlar. Killa Hakan bildiğiniz gibi uzun zamandır sağlık sorunları yaşıyordu. Son günlerde durumu ağırlaştı. Şu an hastanede ve durumu kötüleşti. Kendisi şu an komada. Biz Berlin'de yanındayız. Merak edip, arayan soran herkesten Allah razı olsun."

CEZA: DUALARIMIZA İHTİYACI VAR

Rapçi Ceza da sosyal medya hesabından Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz"

KİLLA HAKAN KİMDİR?

3 Mart 1973 doğumlu olan Hakan Durmuş ya da bilinen adıyla Killa Hakan'ın ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Trabzon'dan Almanya'ya göç etmiştir. Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir. A Milli Takımı'nda çok başarılı olmuştur ve madalyaları vardır.

Killa Hakan, Almanya Kreuzberg'de doğup, büyümüş ve okumuştur. Getto hayat yaşayan Hakan, sokaklarla erken yaşta tanışmış ve genç yaşında hapse girmiştir.

Cezaevi yıllarında sürekli sözler yazmıştır. İlk hapse girişi Alman polisi sadece Türklere karşıt tavırlar yüzünden genç yaşta Hakan'a ceza vererek hapse girmiştir. Almanya'da Türkçe rap yapmıştır.

Şarkılarında devamlı söylediği "36" sayısı; doğup ve büyüdüğü Kreuzberg City'nin posta kodu numarasıdır.

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