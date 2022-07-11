Killa Hakan’dan haber var! Yoğun bakıma alınmıştı! Ünlü rapçi Killa Hakan’ın sağlık durumu nasıl? SON DAKİKA HABERLER

Killa Hakan'ın sağlık durumu nasıl? Killa Hakan adıyla tanınan ünlü rapçi Hakan Durmuş, geçtiğimiz ay yoğun bakıma alınmıştı. Massaka lakaplı rapçi Murat İlhan'ın yaptığı paylaşımda, Killa Hakan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilmişti. İlhan, sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımda Killa Hakan'ın son sağlık durumunu açıkladı. Peki, Killa Hakan'ın son sağlık durumu nasıl? Killa Hakan yoğun bakımdan çıktı mı? İşte haberin detayları...

KİLLA HAKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Koronavirüse yakalandıktan sonra durumu ağırlaşan ve bağışıklık sistemi çöken 49 yaşındaki rapçi Killa Hakan'dan güzel haber geldi. Killa Hakan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi.

Killa Hakan'ın hastane odasından fotoğrafını paylaşan yakın arkadaşı Massaka, "Allah'a çok şükür. Her şey yolunda. Dualarımız kabul oldu" ifadelerini kullandı.