Kaan Yıldırım Hande Erçel’i çabuk unuttu! Pınar Deniz ile olan beraberliği ifşa oldu







Bu arada Hande Erçel'le beraberken adı bir diğer oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile anılan Kaan Yıldırım'ın şimdi de Pınar Deniz ile beraber olduğu iddiası "Güzelleri yıldırım çarpıyor" esprileri yaptırdı.