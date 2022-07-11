Irmak Ünal mahkemeye koştu! Taksit taksit dolandırılmış
Irmak Ünal geçtiğimiz şubat ayında sunuculuk yapmak üzere yapımcı H.D. ve V.O. ile anlaştı. Yapımcının kendisinden bir miktar para talep etmesi üzerine iki taksit halinde yüklü miktarda para gönderen oyuncu, ödemelerin ardından kendisine dönüş yapmayan yapımcılardan şikayetçi oldu. Dolandırıldığı iddiasıyla iki yapımcıyı savcılığa ihbar etti. İşte haberin ayrıntıları...
Ünlü oyuncu Irmak Ünal, bir televizyon kanalında program sunuculuğu yapacağını düşünerek anlaştığı yapımcıya bir miktar para gönderdi. Yapımcı, çeşitli bahanelerle Ünal'dan para istemeye devam edince oyuncu dolandırıldığını belirterek, savcılığa başvurdu.
Cihan Ünal'ın oyuncu kızı Irmak Ünal, geçtiğimiz şubat ayında yapımcı Hümeyra D. ve Vecihi O. ile bir program yapmak üzere anlaşmaya vardı. Ünlü oyuncu yaptığı anlaşmada, reyting oranlarına bakılmaksızın programın her şart altında yayınlanacağına dair garanti alıp, reklam ve kanal ödemesi konusundaki ödeme çizelgesini kabul etti.
PROGRAM SUNACAKTI
İddiaya göre yapımcılar, Ünal'dan programa başlamak üzere bir miktar para talep etti. Paranın hepsinin tek seferde ödenmesi konusunda ısrarcı olan yapımcılar, Ünal'ın baskısıyla paranın 3 taksitle ödenmesini kabul etti. İlk taksiti ödedikten sonra program içeriği, yayın saati ve kanalı gibi bilgilerin kendisine gönderilmesini isteyen Ünal, her seferinde farklı bir bahane öne sürülerek para ödenmeye zorlandı.
DOLANDIRILDIM İHBARI
İkinci taksiti ödeyen ünlü oyuncu, yapımcılardan geri dönüş alamayınca ödeme yaptığı paranın kendisine iade edilmesini istedi. Yeniden yapımcıların çeşitli bahaneleriyle karşı karşıya kalan oyuncu, uzun süre geçmesine rağmen parasını iade etmeyen iki yapımcıyı savcılığa ihbar etti. Dolandırıldığını ileri süren ünlü oyuncunun şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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