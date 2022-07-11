Irmak Ünal mahkemeye koştu! Taksit taksit dolandırılmış

Cihan Ünal'ın oyuncu kızı Irmak Ünal, geçtiğimiz şubat ayında yapımcı Hümeyra D. ve Vecihi O. ile bir program yapmak üzere anlaşmaya vardı. Ünlü oyuncu yaptığı anlaşmada, reyting oranlarına bakılmaksızın programın her şart altında yayınlanacağına dair garanti alıp, reklam ve kanal ödemesi konusundaki ödeme çizelgesini kabul etti.