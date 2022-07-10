Bodrum'da lahmacun borsası! 395 TL'lik fiyatıyla şoke etti
Etli lahmacunu 195 TL’den servis eden Türkbükü’ndeki sosyetik mekan, deniz mahsullü lahmacun çıkarttı. Lahmacunun fiyatını ise 395 TL olarak belirledi. Aynı mekanda 75 cl su 138 TL, Türk kahvesi 62 TL...
Bayram tatiliyle trafiğin büyük şehirleri aratmadığı Bodrum'da lahmacun borsası yine yükseldi!
Etli lahmacunu 195 TL'den servis eden Türkbükü'ndeki mekan, deniz mahsullü lahmacun çıkarttı.
Lahmacunun fiyatını ise 395 TL olarak belirledi. Aynı mekanda 75 cl su 138 TL, Türk kahvesi 62 TL...
6 kişinin 6.962 TL ödediği mekanda yüzde 13 yani 905 TL de servis ücreti alındı.
ETSİZİ DE 175 TL!
Yıllardır lahmacun fiyatlarıyla gündem olan mekanda etsiz yani vejetaryen lahmacunun fiyatı ise tam 175 TL.
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