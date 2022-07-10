Bodrum’da lahmacun borsası! 395 TL’lik fiyatıyla şoke etti







Lezzetiyle Türk mutfağının en gözde yemeklerinden olan lahmacunun etsiz ya da deniz ürünlü servis edilmesi ise sosyal medyada "Lahmacun, lahmacun olalı böyle eziyet görmedi" esprileri yaptırdı.

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