Cedi Osman Ebru Şahin için kesenin ağzını açtı! Tam 8 milyon TL harcadı
3 yıldır aşk yaşayan Ebru Şahin ile Cedi Osman, Makedonyadaki düğünün ardından Çeşme’de düğün yaptı. Ünlü basketbolcu ise biricik eşi için kesenin ağzını açtı. Tam 8 milyon TL harcadı.
Destan'ın güzel yıldızı Ebru Şahin, hayatının aşkıyla evlendi. NBA'deki gururumuz olan Cedi Osman ile dünyaevine girdi. İkili, önceki gün Çeşme'de, aşklarının başladığı yerde düğün yaptı. Tam 250 davetli katıldı.
Cedi Osman, biricik aşkının ayaklarını yerden kesmek için kesenin ağzını açtı. Tüm organizasyon için 8 milyon TL harcadı.
Bütün süsleme, dekor ve çiçekler İstanbul'dan gelen bir organizasyon şirketi tarafından yapıldı. Yine düğünde görev alan personelin de organizasyon firması tarafından İstanbul'dan özel olarak getirildiği vurgulandı.
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