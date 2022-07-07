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Zeynep Bastık yurt dışına açıldı! 1 milyon dolarlık yatırım

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.07.2022
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Zeynep Bastık yurt dışına açıldı! 1 milyon dolarlık yatırım

Son yılların en sevilen popçularından olan Zeynep Bastık, konserleri kadar sosyal medya üzerinden de hatrı sayılır bir gelir elde etti. Kazancını gayrimenkule yatıran güzel şarkıcının yurt dışında da yatırım yaptığı ortaya çıktı. Ünlü popçunun Alabama’da 1 milyon dolarlık bir evi olduğu öğrenildi.

Konserleri kadar sosyal medya ve rol aldığı reklamlar sayesinde pop müziğinin en çok kazanan isimlerinin başında gelen Zeynep Bastık, son dönemde henüz geçen sene evlendiği Tolga Akış ile aldığı boşanma kararıyla gündeme geldi.

Bugüne kadarki kazancını gayrimenkule yatırdığı konuşulan ünlü popçunun, şimdi de ABD'de bir evi olduğu ortaya çıktı.

28 yaşındaki ünlü popçunun Alabama'da olan evinin ise 1 milyon dolar olduğu konuşuluyor.

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