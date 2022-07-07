Ebru Şahin ve Cedi Osman için markalar sıraya girdi! Milyon dolarlık teklif
Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde dünya evine giren çiçeği burnunda evliler Cedi Osman ve Ebru Şahin, Çeşme’deki düğünleri öncesi alışverişe çıktı. Düğünleri çok konuşulan çift için markalar sıraya girerek, 5 milyon dolarlık reklam teklifinde bulundular...
Geçtiğimiz günlerde Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde göl üzerinde evlenen NBA basketbolcularından Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, Çeşme'deki düğünleri öncesi alışverişe çıktı.
Bu akşam Çiftlikköy'de düğün eğlencesi düzenleyecek olan çift, Alaçatı'da bir mağazaya giderek damadın arkadaşları için kıyafet aldı.
Alışverişi tamamladıktan sonra hızlıca arabalarına doğru giden ünlü çift, düğün için heyecanlı olduklarını ve hazırlıkların da neredeyse bittiğini söyledi.
MARKALAR HAREKETE GEÇTİ
Bu arada atv'nin başarılı dizisi Destan'ın yıldızı Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın düğününün yarattığı etki, markaları harekete geçirdi.
Dünyaca ünlü bir spor giyim ile saat markası çifte global reklamlarında oynaması için teklif götürdü.
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