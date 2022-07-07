07 Temmuz 2022, Perşembe
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atv'nin yapımcılığını üstlendiği Fatih Sultan Mehmed Han filminin ilk toplantısı gerçekleşecek

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.07.2022
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atv’nin yapımcılığını üstlendiği Fatih Sultan Mehmed Han filminin ilk toplantısı gerçekleşecek

Yapımını atv'nin üstlendiği, senaryosunu Murat Kaman'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan'ın oturduğu Fatih Sultan Mehmet Han’ın hayatının anlatılacağı film senaryosunun toplantısı film oyuncuları ile birlikte bugün gerçekleşecek.

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