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Barış Manço 1982'de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Barış Manço 1982’de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur?

Barış Manço 1982'de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki, Barış Manço 1982'de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur?

Barış Manço 1982'de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur? ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster hasreti sona erdi. İzleyicilerin uzun bir aradan sonra heyecanla beklediği yeni bölüm 29 Mayıs 2022 akşamı ekranlardaydı. Peki, Barış Manço 1982'de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur?

SORU: Barış Manço 1982'de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur?

A: Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

B: Kul Ahmet'in

C: Gülpembe'm

D: Hala Kızı Zehra'nın

CEVAP: A

HİKAYESİ

Yıl 1971 Barış Manço fırtına gibi esiyor. Manço Kıbrıs'a konser vermeye gelir ve Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'yı bu konser sırasında Kıbrıslı Türkler'den duyar. Bu hikayeden yola çıkarak yazdığı şarkı 1979'da ortalığı yıktıktan sonra Manço 1982'de tekrar adaya gelir. Bu defa yanında kameramanlarıyla… Sarı Çizmeli'nin akrabalarıyla buluşur. Mezarını ziyaret eder ve yeni bir mezarın yapılmasına katkıda bulunur. Şimdi Mehmet Ağa'nın Göçeri köyündeki mezar taşında, "Barış Manço ile bütünleşen Sarı Çizmeli Mehmet Ağa. 1800'lü yıllar Ruhuna Fatiha" yazıyor.

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