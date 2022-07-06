Barış Manço 1982'de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur?
Barış Manço 1982'de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki, Barış Manço 1982'de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur?
Barış Manço 1982'de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur? ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster hasreti sona erdi. İzleyicilerin uzun bir aradan sonra heyecanla beklediği yeni bölüm 29 Mayıs 2022 akşamı ekranlardaydı. Peki, Barış Manço 1982'de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur?
SORU: Barış Manço 1982'de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur?
A: Sarı Çizmeli Mehmet Ağa
B: Kul Ahmet'in
C: Gülpembe'm
D: Hala Kızı Zehra'nın
CEVAP: A
HİKAYESİ
Yıl 1971 Barış Manço fırtına gibi esiyor. Manço Kıbrıs'a konser vermeye gelir ve Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'yı bu konser sırasında Kıbrıslı Türkler'den duyar. Bu hikayeden yola çıkarak yazdığı şarkı 1979'da ortalığı yıktıktan sonra Manço 1982'de tekrar adaya gelir. Bu defa yanında kameramanlarıyla… Sarı Çizmeli'nin akrabalarıyla buluşur. Mezarını ziyaret eder ve yeni bir mezarın yapılmasına katkıda bulunur. Şimdi Mehmet Ağa'nın Göçeri köyündeki mezar taşında, "Barış Manço ile bütünleşen Sarı Çizmeli Mehmet Ağa. 1800'lü yıllar Ruhuna Fatiha" yazıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Barış Manço 1982'de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur?
- Belçikalı karikatürist Morris'in tasarladığı, Türkiye'de "Red Kit" adıyla bilinen çizgi roman kahramanının üzerinde hangileri vardır?
- Geçtiğimiz yıllarda İzmir'in Çiğili ilçesinde yaşayan iki kardeşten birinin diğerine, tutması için evin çatısından hangisini atması ve o şeyi aşağıda tutmaya çalışan kardeşin hastanelik olması haber olmuştur?
- Atom numaralarına göre periyodik cetveldeki ilk 20 elementin sembollerini alt alta yazan biri hangi harfi hiç kullanmaz?
- %42.35 ve %41.69 arası zam! SSK, Bağ- Kur ve memur emeklileri bayram edecek! Zamlar maaşlara nasıl yansıyacak? Enflasyon farkı...
- Çay hangi ilin ilçesidir? Kim Milyoner Sorusu
- Hangi ifadenin TDK sözlüklerinde tanımı yoktur?
- Hangisinin gençliğinde babasıyla marangozluk yaparken geçirdiği bir kaza sonucu bir elinin işaret parmağı kopmuştur?
- KYK burs ve krediler bayramdan önce yatacak mı? KYK bu ay erken yatar mı, açıklama geldi mi?
- Emekliye bayram öncesi 3.750 TL ödeme! SSK, Bağ-Kurlu, 4A-4B-4C'linin yüzünü güldürecek! Maaşı 2.750, 3.500, 4.000 TL olanlar...
- Brent petrol fiyatları yokuş aşağı düşüyor! Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Benzin ve mazot fiyatları için...
- YKS sonuç tarihi... YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?