Kaçak aşk belgelendi! İzzet Antebi ve Tuvana Türkay'dan ilk görüntü geldi
1 yıl önce Didem Sarı’dan ayrılan İzzet Antebi, bir süredir oyuncu Tuvana Türkay’la yaşadığı iddiasıyla gündeme geliyordu. Bugüne kadar aşklarını gözlerden uzak yaşayan çiftten ilk görüntü geldi.
İş adamı İzzet Antebi, geçtiğimiz yıl eşi Didem Sarı'dan boşanmıştı.
Antebi'nin geçtiğimiz aylarda ise futbolcu Alper Potuk'tan ayrılan güzel oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşadığı haberleri basına yansımış hatta iki sevgilinin Bodrum'da bir restoranda görüldüğü iddia edilmişti.
Kaçak aşıklar önceki akşam yine Bodrum'da ortaya çıktı.
İkili önceki gün Gündoğan'daki Serafina Mare'nin patronu Metin Şen ile bir araya geldi.
İŞ GÖRÜŞMESİ
İstanbul Levent'teki popüler mekan Oda By Venge'yi Bodrum Serafina Mare'nin içinde açmayı düşünen İzzet Antebi, Metin Şen ile yaptığı görüşmeye sevgilisi Tuvana Türkay'ı da götürmesi "evliliğin habercisi" olarak yorumlandı.
Tuvana Türkay ile İzzet Antebi'nin son derece mutlu poz vermesi de gözlerden kaçmadı.
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