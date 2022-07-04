Fatma Girik’in ailesinde miras krizi! Birbirlerine girdiler

Annesi Münevver Ukav ile kendisinin miras dışı bırakıldığını dile getiren Günay Girik, "Mirasın büyük bölümünün yeğeni Fatma Ahu Turanlı'ya ve ablası Müesser Girik'e bırakıldı. Ancak vasiyetname hazırlanırken ablamın akıl sağlığı yerinde değildi. Buna hizmetlisi Dursune Yılmaz ve 4 yakını daha tanıktı. Biz de duruma itiraz ettik" dedi.