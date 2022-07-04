Fatma Girik’in ailesinde miras krizi! Birbirlerine girdiler
Geçtiğimiz ocak ayında vefat eden Fatma Girik’in mirası ailede kriz çıkardı. Geçtiğimiz ay açıklanan vasiyetnamenin ardından mirasçıları birbirine girdi. Kardeşi Günay Girik 30 milyonluk villanın satışına ve bankadaki paraya tedbir konulmasını isterken vasiyetnameye itiraz etti.
Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncasından Fatma Girik, ocak ayında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz ay açıklanan vasiyetnamesinin ardından mirasçıları birbirine girdi. Çünkü Girik, mirasının büyük bir kısmını yeğeni Fatma Ahu Turanlı'ya vermişti.
Ancak kardeşi Günay Girik, mahkemeye gitti! Ablası Fatma Girik'in akıl sağlığının yerinde olmadığını, vasiyetnamenin sağlıksız koşullarda ve baskı altında hazırlandığını söyledi.
Annesi Münevver Ukav ile kendisinin miras dışı bırakıldığını dile getiren Günay Girik, "Mirasın büyük bölümünün yeğeni Fatma Ahu Turanlı'ya ve ablası Müesser Girik'e bırakıldı. Ancak vasiyetname hazırlanırken ablamın akıl sağlığı yerinde değildi. Buna hizmetlisi Dursune Yılmaz ve 4 yakını daha tanıktı. Biz de duruma itiraz ettik" dedi.
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