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Ferhat Güzel’i 'Senin karnını deşeceğim' diyerek darbetmişti! İki sevgili yargılanacak

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Giriş Tarihi: 05.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
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Ferhat Güzel’i ’Senin karnını deşeceğim’ diyerek darbetmişti! İki sevgili yargılanacak

Ferhat Güzel sevgilisi Nur Aksoy’un saldırısına uğramış, evden kaçarak karakola sığınmıştı. 'Senin karnını deşeceğim' sözleriyle saldırıya uğradığını söyleyen Güzel suç duyurusunda bulunurken, sevgilisi de karşı kava açtı. Savcılık, birbirlerine küfür ve tehdit ederek yaralayan ikili hakkında dava açtı. Güzel’in vücudunda oluşan yaralarda bıçak izine rastlanmadı.

Ünlü Türkücü Ferhat Güzel, 27 Ağustos günü sevgilisi Nur Aksoy'la buluştu. Taksim'deki bir mekanda eğlenen iki sevgili, iddiaya göre mekanda aralarındaki para ilişkisi nedeniyle şikayetçi oldukları bir dava nedeniyle tartışmaya başladı. İddiaya göre devam eden tartışma nedeniyle mekândan ayrılan ikili, Güzel'in Şişli'deki evinde de devam etti.

BİRBİRLERİNİ DAPR ETTİLER

Kısa sürede arbedeye dönüşen tartışmada Nur Aksoy, yine iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla Güzel'e saldırdı. 'Senin karnını deşeceğim' sözleriyle bıçağı savuran Aksoy, sevgilisinin eline geçirdiği telefonu duvara fırlattı.

Kafasına aldığı darbe sonrası sevgilisini evden çıkartmaya çalışan Güzel, başarılı olamayınca kendisini evden kaçtı. İkilinin yüksek sesli kavgası devam ederken, yoldaki polisleri fark eden ünlü şarkıcı polislere sığındı.

İkili karakola götürüldü. Nur Aksoy, Taksim'deki mekandan çıktıktan sonra sevgilisinin kendisini darp ettiğini, zorla eve götürdüğünü burada tekme ve yumruklarla darp edilmeye devam ettiğini anlattı. Güzel ise bıçakla saldırıya maruz kaldığını anlattı.

İKİ SEVGİLİ YARGILANACAK

Sabah'ın haberine göre, yürütülen soruşturma sonunda Ferhat Güzel hakkında, 'Basit Yaralama, Hakaret' suçlarından dava açılırken, sevgilisi Nurten Aksoy hakkında, 'Basit Yaralama, Tehdit, Mala Zarar Verme' suçlarından dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, ikilinin çıkan tartışmada birbirlerine küfür ve tehditler savurdukları, birbirlerini darp etmeye çalıştıkları ve bu sırada ikilinin de yaralandıkları anlatıldı.

Aksoy, sevgilisinin telefonunu yere atarak zarar verdiği belirtilen iddianamede, Nurten'in silahla yaralandığına ve Ferhat'a yönelik tehdit eyleminin silahla gerçekleştiğine dair emarelerin mevcut olmadığı kaydedildi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

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